Природоохранная прокуратура обратила внимание на «мусорную проблему» в Волчанце

В четверг, 2 августа, владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку информации о загрязнении пляжа в Волчанце.

Напомним, в конце июля «Вести: Приморье» рассказывали о горах мусора, которые растут на берегу в приморском поселке в охранной зоне заказника «Залив Востока».

Как сообщает прокуратура, «на пляже в п. Волчанец непосредственно примыкающем к акватории залива Восток и расположенном в охранной зоне государственного комплексного морского заказника краевого значения «Залив Востока» залива Петра Великого Японского моря обнаружены несанкционированные свалки бытовых отходов, пластик, полиэтилен, бумага и т.д.».

Природоохранная прокуратура считает, что наличие таких свалок свидетельствует о том, что органы местного самоуправления не принимают достаточно мер для санитарного содержания территории Новолитовского сельского поселения Партизанского района.

В результате владивостокский межрайонный природоохранный прокурор 3 августа вынес предоставление в адрес главы Партизанского района об устранении нарушения природоохранного законодательства. Кроме того, проверка пройдет и в отношении департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

В свою очередь администрация Партизанского района сообщает, что в субботу, 4 августа, на территории пляжа будет проведена уборка мусора.







Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]