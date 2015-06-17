Природоохранная прокуратура обратила внимание на «мусорную проблему» в Волчанце
В четверг, 2 августа, владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку информации о загрязнении пляжа в Волчанце.
Напомним, в конце июля «Вести: Приморье» рассказывали о горах мусора, которые растут на берегу в приморском поселке в охранной зоне заказника «Залив Востока».
Как сообщает прокуратура, «на пляже в п. Волчанец непосредственно примыкающем к акватории залива Восток и расположенном в охранной зоне государственного комплексного морского заказника краевого значения «Залив Востока» залива Петра Великого Японского моря обнаружены несанкционированные свалки бытовых отходов, пластик, полиэтилен, бумага и т.д.».
Природоохранная прокуратура считает, что наличие таких свалок свидетельствует о том, что органы местного самоуправления не принимают достаточно мер для санитарного содержания территории Новолитовского сельского поселения Партизанского района.
В результате владивостокский межрайонный природоохранный прокурор 3 августа вынес предоставление в адрес главы Партизанского района об устранении нарушения природоохранного законодательства. Кроме того, проверка пройдет и в отношении департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.
В свою очередь администрация Партизанского района сообщает, что в субботу, 4 августа, на территории пляжа будет проведена уборка мусора.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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