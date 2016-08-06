Анонс на 5 августа
5 августа в поселке Краскино пройдет митинг «Мы в боях отстояли землю, Родину, честь». В 12.30 начнется военно-историческая реконструкция «Сопка Заозерная – бастион солдатского мужества». Также программой запланировано возложение цветов и венков к воинским обелискам, факельное шествие на сопку Крестовая.
5 августа в 18.00 в здании Международного аэропорта Владивосток состоится торжественная церемония запуска авиарейса Владивосток—Пусан. А в 20.00 в отеле Lotte Hotel Vladivostok (ул. Семеновская, 29) праздничное мероприятие, в программе которого приветственная речь ВИП-гостей, памятное фото и ужин.
5 августа г. Владивосток, Спортивная набережная (амфитеатр). Бесплатные занятия йогой от Центра Сахаджи йоги. Начало в 14.00-15.00.
5 августа п. Врангель (Находкинский ГО). Открытый Кубок Приморского края по джиу-джитсу.
5 августа — Международный день светофора.
5 августа — День железнодорожника.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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