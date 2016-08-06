Анонс на 6 августа
6 августа в поселке Хасан во время митинга состоится открытие воинского памятника, к которому жители и гости населенного пункта возложат цветы. С 13.00 здесь начнется краевая тематическая программа «Мы в боях отстояли…». На озере Хасан пройдет лития и спустят плот Памяти по погибшим воинам 1938 года.
6-11 августа г. Владивосток, яхт-клуб «Семь футов» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17). Первенство ДВФО по парусному спорту среди юношей «Дальневосточная регата».
6-31 августа г. Владивосток, скверы и спортплощадки города. Благотворительный проект по занятиям китайской гимнастикой цигун. Начало в 09.00-10.00.
6 августа — День Железнодорожных войск России.
6 августа — Международный день «Врачи мира за мир».
6 августа — День памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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