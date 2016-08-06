Новости Анонс

QR Код этой страницы
Сегодня, 13:30
  0

Анонс на 6 августа

6 августа в поселке Хасан во время митинга состоится открытие воинского памятника, к которому жители и гости населенного пункта возложат цветы. С 13.00 здесь начнется краевая тематическая программа «Мы в боях отстояли…». На озере Хасан пройдет лития и спустят плот Памяти по погибшим воинам 1938 года.

6-11 августа г. Владивосток, яхт-клуб «Семь футов» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17). Первенство ДВФО по парусному спорту среди юношей «Дальневосточная регата».

6-31 августа г. Владивосток, скверы и спортплощадки города. Благотворительный проект по занятиям китайской гимнастикой цигун. Начало в 09.00-10.00.

6 августа — День Железнодорожных войск России.

6 августа — Международный день «Врачи мира за мир».

6 августа — День памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря