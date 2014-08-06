80-летие Хасанских событий отпразднуют в Приморье

Культурно-массовые мероприятия к 80-й годовщине боев у озера Хасан пройдут в нескольких населенных пунктах Приморья.

По информации департамента внутренней политики Приморья, блок памятных мероприятий стартовал с краевого автопробега, который завершится 11 августа. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Участники автопробега проедут по населенным пунктам Хасанского района, где проведут серию лекций, посвященных Хасанским событиям», – отметили в ведомстве.

4 августа в поселке Посьет состоится митинг и парадное прохождение военнослужащих, праздничный концерт, прозвучит салют Победы.

В этот же день во Владивостоке на территории Минного городка пройдет военно-историческая реконструкция Хасанских боев с участием военной техники. Начало мероприятия – в 12.00.

5 августа в поселке Краскино пройдет митинг «Мы в боях отстояли землю, Родину, честь». В 12.30 начнется военно-историческая реконструкция «Сопка Заозерная – бастион солдатского мужества». Также программой запланировано возложение цветов и венков к воинским обелискам, факельное шествие на сопку Крестовая.

6 августа в поселке Хасан во время митинга состоится открытие воинского памятника, к которому жители и гости населенного пункта возложат цветы. С 13.00 здесь начнется краевая тематическая программа «Мы в боях отстояли…». На озере Хасан пройдет лития и спустят плот Памяти по погибшим воинам 1938 года.

7 августа в селе Гвоздево на железнодорожной станции пройдет митинг, вечерняя проверка пограничников, а также праздничный концерт.

В этот же день митинг и литературно-музыкальная композиция состоятся в поселке Зарубино.

8 августа в селе Барабаш у памятника «Скорбящие вдовы» пройдет митинг и вечерняя проверка 26-ти Героев Хасана.

9 августа в поселке Приморский у памятника «Защитникам Хасана» состоится митинг и торжественное прохождение маршем. В программе также – показательные выступления пограничников и тематический концерт.

10 августа – празднуют в Славянке. На центральной площади здесь пройдет митинг «Росла наша слава в боях у Хасана», возложение цветов и венков к мемориалу «Память» и военный парад военнослужащих пятой армии. Вечером состоится театрализованное представление «Хасан наша память и слава», а также всенародная акция «Свеча памяти» и салют Победы.

11 августа в Славянке на стадионе «Юность» запланировано проведение спортивных мероприятий.

В этот же день будут подведены итоги автопробега.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]