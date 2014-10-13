В Приморье рекультивируют семь свалок
В Приморье продолжится работа по ликвидации накопленного ущерба окружающей среде.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды, до 2024 года планируется рекультивировать семь свалок, расположенных в границах населенных пунктов: поселках Новоникольск, Дунай, Зарубино, селе Черниговка, в Партизанске, Большом Камне, Дальнереченске. Специалисты уже приступили к проектированию рекультивации бывшей свалки в Артеме
Также до конца 2018 года планируется завершить корректировку территориальной схемы обращения с отходами, в том числе – с твердыми коммунальными отходами.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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