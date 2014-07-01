Новости Культура

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:28
  0

Народный артист РФ Сергей Гармаш заинтересовался углем в Находке

Народный артист РФ Сергей Гармаш заинтересовался углем в Находке

Народный артист РФ Сергей Гармаш откроет в Находке тематическую выставку «Путь российского угля». Инициаторами выставки фотографий выступили организаторы всероссийского фестиваля «Первозданная Россия» при поддержке администрации Находкинского городского округа, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации окурга. 

На экспозиции представлены около 70 фотографий, сделанных фотохудожниками в разных регионах России, имеющих отношение к добыче и транспортировке угля. Шахтёры, специализированная техника и оборудование, транспортировка по железной дороге – все этапы пути российского угля нашли отражение в работах фотохудожников. Кроме того, на выставке представлены и фотографии уникальных уголков природы из «угольных» регионов.

Выставка откроется в муниципальном Доме молодёжи 5 августа и продолжится до 5 сентября. В августе в России отмечается два крупных профессиональных праздника - День железнодорожника и День шахтёра. Этим профессиям  посвящена часть фоторабот проекта «Путь российского угля». В торжественной церемонии открытия выставки примет участие народный артист РФ Сергей Гармаш.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря