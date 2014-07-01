Народный артист РФ Сергей Гармаш заинтересовался углем в Находке
Народный артист РФ Сергей Гармаш откроет в Находке тематическую выставку «Путь российского угля». Инициаторами выставки фотографий выступили организаторы всероссийского фестиваля «Первозданная Россия» при поддержке администрации Находкинского городского округа, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации окурга.
На экспозиции представлены около 70 фотографий, сделанных фотохудожниками в разных регионах России, имеющих отношение к добыче и транспортировке угля. Шахтёры, специализированная техника и оборудование, транспортировка по железной дороге – все этапы пути российского угля нашли отражение в работах фотохудожников. Кроме того, на выставке представлены и фотографии уникальных уголков природы из «угольных» регионов.
Выставка откроется в муниципальном Доме молодёжи 5 августа и продолжится до 5 сентября. В августе в России отмечается два крупных профессиональных праздника - День железнодорожника и День шахтёра. Этим профессиям посвящена часть фоторабот проекта «Путь российского угля». В торжественной церемонии открытия выставки примет участие народный артист РФ Сергей Гармаш.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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