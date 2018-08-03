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ДТП с переворотом произошло в одном из дворов Владивостока

ДТП с переворотом произошло в одном из дворов Владивостока

Во Владивостоке, на Луговой, 83в водитель седана не справился с управлением, машина столкнулась с припаркованными автомобилями и перевернулась, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм VLnews.ru.

Водитель Mazda Familia двигался во дворе Луговая, 83в. Молодой человек не справился с управлением, седан по касательной зацепил Axio, после чего Familia встала на два колеса, врезалась в AD и перевернулась. В ДТП никто не пострадал.

По предварительной информации, водитель не имеет водительского удостоверения. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.

Со слов очевидцев, от водителя Familia чувствовался запах алкоголя.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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