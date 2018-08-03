ДТП с переворотом произошло в одном из дворов Владивостока
Во Владивостоке, на Луговой, 83в водитель седана не справился с управлением, машина столкнулась с припаркованными автомобилями и перевернулась, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм VLnews.ru.
Водитель Mazda Familia двигался во дворе Луговая, 83в. Молодой человек не справился с управлением, седан по касательной зацепил Axio, после чего Familia встала на два колеса, врезалась в AD и перевернулась. В ДТП никто не пострадал.
По предварительной информации, водитель не имеет водительского удостоверения. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.
Со слов очевидцев, от водителя Familia чувствовался запах алкоголя.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
09.07.2016 Во Владивостоке в районе «Академической» перевернулась Toyota Axio
-
04.04.2018 Два человека пострадали в тяжелом ДТП на о. Русский
-
30.05.2014 В районе Второй речки перевернулся автомобиль
-
27.07.2016 На Некрасовской во Владивостоке седан врезался в опору виадука
-
26.11.2014 Фура перевернулась в пригороде Владивостока
-
30.06.2017 Девушка-водитель пострадала в ДТП во Владивостоке
Добавить комментарий