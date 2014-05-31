В «Личном кабинете» на сайте Пенсионного фонда РФ теперь можно заказать дубликат СНИЛС
Как сообщили в Управление Пенсионного фонда России по Приморскому краю, новый электронный сервис поможет гражданам сэкономить время. Если СНИЛС был утерян или испорчен, то получить дубликат достаточно просто. Необходимо зайти в «Личный кабинет» на сайте ПФР и воспользоваться сервисом подачи заявления на получение дубликата свидетельства обязательного пенсионного страхования с прежним СНИЛС, сообщает "Вести: Приморье".
Сервис формирует страховое свидетельство с указанием СНИЛС в электронном виде в формате pdf. Для получения дубликата свидетельства на бланке установленного образца, то есть в виде привычной «зелёной карточки», необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР. Отметим, что для использования данного сервиса, а также ряда других электронных услуг ПФР, касающихся личных данных гражданина, необходимо иметь подтверждённую учётную запись на Едином портале госуслуг.
Напомним, СНИЛС - это страховой номер индивидуального лицевого счёта гражданина в системе обязательного пенсионного страхования, который является уникальным и указан на свидетельстве обязательного пенсионного страхования («зелёной карточке»). Страховое свидетельство необходимо при приёме на работу или поступлении в учебные заведения, а сам номер - для формирования пенсионной базы каждого человека, а также для получения льгот или государственных услуг в режиме онлайн.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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