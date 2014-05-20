Администрация города сняла серию психоделичных роликов о своей работе

Пользователи соцсетей из Приморья и других регионов страны активно репостят необычную социальную рекламу из Норильска. В коротких роликах, снятых еще два года назад, рассказывается о коммунальном хозяйстве города, о его социальных службах и экономике. Обо всем этом повествует нарисованный игрушечный медведь под музыку из старых эстрадных песен.

Как заявили журнлаистам в мэрии Норильска, ролики заняли первое место в конкурсе «Бюджет для граждан», организованном правительством Красноярского края, сообщает сайт 66.ru

По словам аниматоров, которые создавали ролики, заказчиком выступило финансовое управление администрации. «Сроки были максимально короткими, поэтому говорить о какой-то полноценной анимации было совершенно невозможно. Мы и тогда говорили, и сейчас говорим, что это было сделано практически на коленке. У нас не было ни копейки денег и никаких подручных средств», — рассказали авторы роликов. Мультипликаторы признались, что не очень рады тому, что ролики появились в интернете. Они не гордятся этой работой. При этом заказчик, по их словам, был доволен.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]