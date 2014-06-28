В заливе Находка, вблизи порта Козьмино, обнаружили нефтяное пятно. Его площадь более 10 000 квадратных метров. Таков сценарий учений, которые компания «Транснефть – Порт Козьмино» регулярно проводит для своих сотрудников. Как ликвидировали последствия ЧС в этот раз?

Бухта Козьмина, территория нефтепорта. По учебной вводной, в полдень поступает тревожный сигнал: на акватории обнаружено нефтяное пятно. Пока специалисты уточняют площадь и причины разлива, от берега уже отчаливают суда со спецтехникой. Их задача — устранить последствия условной аварии. Согласно легенде, она произошла в зоне ответственности крупнейшей на Дальнем Востоке компании по перевалке нефти.

Александр Синяков, заместитель директора по АСР, начальник АСФ филиала ООО «Транснефть-Сервис» в г. Находка: «Тренируемся мы ежемесячно. В месяц одно—два занятия проводим. Разные этапы есть: локализация, ликвидация, постановка, маневрирование судами. Это все отрабатываем в течение года с каждой сменой».

Нефтяные участки обозначили специальными имитаторами. Чтобы локализовать разлив, не позволив ему распространяться дальше, его окружают боновыми заграждениями. Такой искусственный барьер, длиной около 300 метров, выстраивают буксиры. Теперь, когда маслянистое пятно в «ловушке», за дело берется нефтесборная техника.

- Сразу девять плавсредств задействовано при ликвидации условного разлива нефти. Сейчас мы видим, как работает устройство по захвату загрязненных вод.

Это — скиммер, его название в переводе с английского означает «снимать». Вот так, при помощи щеток и насоса система «снимает» с поверхности моря посторонние вещества и отправляет их в резервуар судна-сборщика. Водно-нефтяную эмульсию принимает на борт «Титан» для доставки на берег и последующей утилизации.

Александр Синяков, заместитель директора по АСР, начальник АСФ филиала ООО «Транснефть-Сервис» в г. Находка: «Все это было ради тренировок. Тяжело в учении — легко в бою. Все поставленные задачи выполнены в срок и точно!»

На берегу учебные действия поддерживали силы пожарной части (ПЧ-91), сотрудники эколого-аналитической лаборатории, аварийно-ремонтных служб. Всего более 100 человек. «Черное золото», которое поступает по нефтепроводу Восточная Сибирь м Тихий океан», а затем отправляется в страны АТР здесь под надежным контролем!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]