Сильные ливни и подъем уровня воды в реках обещают приморские синоптики. Видеорепортаж Марии Ежевской
В ближайшие дни Приморье накроют ливни. МЧС объявило штормовое предупреждения для жителей региона. Когда и где развернется эпицентр грядущего ненастья?
Мария Ежевская, корреспондент: «Солнце, на небе ни облачка. Разгул стихии предвещает лишь смс от МЧС края. Спасатели предупреждают о сильном ливне, ветре и подъеме уровня воды. Тучи накроют край уже в ночь с пятницы на субботу. В выходные приморцам придется открыть зонтики».
Жаркие дни сменят осадки и прохлада. И некоторые приморцы рады таким изменениям.
- Грядки сухие, конечно, нужен дождь.
- Конечно, нужен, жара вон какая стоит!
А вот отдых на пляже и рыбалку синоптики советуют перенести.
- Два дня хорошо отдохнули, жаль, что погода испортится.
- Я против, я четыре ночи сюда ехала, так хочется тепла.
Грозы и шквалистый ветер — прогноз. На выходные в Приморье объявлено штормовое предупреждение.
Борис Кубай, руководитель Примгидромета: «Максимальное количество осадков мы ожидаем до 120 мм — это Чугуевский район, гористая местность. Возможно, подъем уровня рек и выход из берегов. И подвержены могут быть и Новомихайловка, и Кокшаровка».
Основной удар стихии придется на центральные районы края. Подтопления возможны также в Уссурийске, Спасске-Дальнем и Партизанском районе.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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