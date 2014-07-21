В ближайшие дни Приморье накроют ливни. МЧС объявило штормовое предупреждения для жителей региона. Когда и где развернется эпицентр грядущего ненастья?

Мария Ежевская, корреспондент: «Солнце, на небе ни облачка. Разгул стихии предвещает лишь смс от МЧС края. Спасатели предупреждают о сильном ливне, ветре и подъеме уровня воды. Тучи накроют край уже в ночь с пятницы на субботу. В выходные приморцам придется открыть зонтики».

Жаркие дни сменят осадки и прохлада. И некоторые приморцы рады таким изменениям.

- Грядки сухие, конечно, нужен дождь.

- Конечно, нужен, жара вон какая стоит!

А вот отдых на пляже и рыбалку синоптики советуют перенести.

- Два дня хорошо отдохнули, жаль, что погода испортится.

- Я против, я четыре ночи сюда ехала, так хочется тепла.

Грозы и шквалистый ветер — прогноз. На выходные в Приморье объявлено штормовое предупреждение.

Борис Кубай, руководитель Примгидромета: «Максимальное количество осадков мы ожидаем до 120 мм — это Чугуевский район, гористая местность. Возможно, подъем уровня рек и выход из берегов. И подвержены могут быть и Новомихайловка, и Кокшаровка».

Основной удар стихии придется на центральные районы края. Подтопления возможны также в Уссурийске, Спасске-Дальнем и Партизанском районе.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]