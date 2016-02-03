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Во время операции «Курорт-2018» за неделю полиция пресекла 113 правонарушений в Приморье

Во время операции «Курорт-2018» за неделю полиция пресекла 113 правонарушений в Приморье

Фото: УМВД по ПК

За неделю полицейскими  проверено свыше 100 мест летнего отдыха.  Сотрудниками полиции составлено 113 протоколов об административных правонарушениях, из них 26 по части 1 статьи  14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица). Продолжается активная работа по пресечению административных правонарушений, предусмотренных ст. 19.1 КоАП РФ (Самоуправство). Таких нарушений выявлено 18. Как правило, административные протоколы по данной статье сотрудники полиции составляют в отношении так называемых «веревочников», которые самовольно ограждают прибрежные территории и незаконно взимают плату за проезд с граждан. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Чтобы обезопасить граждан от употребления некачественной алкогольной продукции, исключить случаи продажи алкоголя несовершеннолетним, сотрудники полиции проводят мероприятия по пресечению несанкционированной торговли на территории Приморья.  По результатам проведенных мероприятий составлено 8 административных протоколов  за  незаконную  продажу алкогольной продукции  физическим лицам.  Из оборота изъято свыше 738 литров алкоголя  на сумму свыше 110 тысяч рублей. 

В ходе рейдов выявляются факты несанкционированной придорожной   торговли. Из незаконного оборота изъято свыше 6 кг морепродуктов без соответствующих документов, подтверждающих безопасность и качество товара.

Под особым контролем органов внутренних дел обеспечение безопасности детского отдыха. О недостатках правоохранительной направленности в деятельности детских оздоровительных учреждений родители и законные представители несовершеннолетних информируют органы внутренних дел. По каждому сообщению полиция незамедлительно принимает  меры реагирования.

Гражданам, считающим, что их права нарушены, полицейские предлагают обращаться в дежурные части отделов полиции либо звонить по телефонам:

- 02 (для мобильных 102);

- 8 (423)249-04-91 дежурная часть УМВД России по Приморскому краю;

- 8 (423)240-10-00 телефон доверия УМВД России по Приморскому краю.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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