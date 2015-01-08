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Смертельное ДТП произошло в Уссурийске

Смертельное ДТП произошло в Уссурийске

В  отдел МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение  о дорожно-транспортном происшествии в районе  дома №2 на улице Строительная. 

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 37-летний водитель автомашины Тойота Корса двигался со стороны поселка Новоникольск в  направлении Уссурийска.  

В районе  дома №2 на улице Строительная не справился с управлением, съехал с проезжей части, и машина опрокинулась.  В результате автоаварии мужчина скончался на месте происшествия.

По факту ДТП полиция проводит проверку.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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