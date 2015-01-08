Смертельное ДТП произошло в Уссурийске
В отдел МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома №2 на улице Строительная.
На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 37-летний водитель автомашины Тойота Корса двигался со стороны поселка Новоникольск в направлении Уссурийска.
В районе дома №2 на улице Строительная не справился с управлением, съехал с проезжей части, и машина опрокинулась. В результате автоаварии мужчина скончался на месте происшествия.
По факту ДТП полиция проводит проверку.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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