Смертельное ДТП произошло в Уссурийске

В отдел МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома №2 на улице Строительная.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 37-летний водитель автомашины Тойота Корса двигался со стороны поселка Новоникольск в направлении Уссурийска.

В районе дома №2 на улице Строительная не справился с управлением, съехал с проезжей части, и машина опрокинулась. В результате автоаварии мужчина скончался на месте происшествия.

По факту ДТП полиция проводит проверку.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]