Синоптики рассказали о погоде на предстоящей неделе

В начале следующей недели погоду Приморья начнёт определять гребень охотского антициклона.

После дождливых выходных на большей территории края осадки прекратятся, и прояснит. Температурный фон ночью +10…+18 °C. Днём в континентальной части будет жарко, +25…+32 °C, на побережье прохладно, +17…+24 °C. Однако на этот раз погожие дни в Приморье на долго не задержатся. Уже к середине недели к Приморскому краю снова подойдут активные фронтальные разделы и погода испортится. Вновь начнутся дожди. Температурный фон понизится на 1–3 градуса. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

После новых дождей возможен дополнительный подъём уровней воды. В среднем и нижнем течении рек в начале недели подъём воды дождевого паводка продолжится, а новые дожди увеличат высоту подъёма уровня воды.

Во Владивостоке в начале недели преимущественно без осадков. В середине недели не исключены дожди. Под влиянием охотского антициклона температурный фон пониженный: ночью +17…+20 °C, а днём теплее на 1–4 градуса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]