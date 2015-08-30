На выходных Уссурийск может уйти под воду

Сайт Примпогода обсудил с главным синоптиком края Борисом Кубаем погоду на предстоящих выходных.

— Борис Викторович, создаётся впечатление, что в предстоящие выходные дни Приморский край ожидает очень серьёзное испытание погодой.

— Действительно, получилось так, что одномоментно складываются несколько важных факторов, говорящих о том, что в первые выходные августа приморцам следует ожидать интенсивных ливней.

Первый фактор: аномальная жара, где бы то ни было, всегда заканчивается сильными ливнями.

Второй фактор: высотная фронтальная зона начинает передислокацию с севера на юг, с районов Хабаровского края к Японскому морю, а вдоль неё располагается атмосферный фронт, на котором образуются волновые циклоны и направляются в восточном — юго-восточном направлении в сторону Приморья.

Третий фактор: над Охотским морем усиливается антициклон, который будет направлять на Приморский край прохладный охотоморский воздух. В результате над территорией края произойдёт столкновение воздушных масс и активизируется конвекция. А отсюда ливни, шквалы, грозы.

— Насколько в Приморье может усугубиться паводковая ситуация?

— Наиболее паводкоопасными районами могут оказаться Чугуевский, Спасский, Уссурийский, Партизанский, Шкотовский районы. Уровни рек могут превысить опасные отметки в следующих населённых пунктах Чугуевского района: Верхняя Бреевка, Новомихайловка, Кокшаровка, Антоновка, где могут быть подтоплены хозяйственные объекты, дороги, сельхозугодья.

В Уссурийском городском округе возможны подтопления городской застройки ливневым и склоновым стоком.

На реках Лазовского, Ольгинского, Кавалеровского, Дальнереченского районов ожидаются подъёмы воды на 0,5–1,2 м с возможным подтоплением пойменных мест, размывом участков дорог.

Не исключены подтопления низких мест в Кировском и Яковлевском районах, после формирования дождевых паводков, 6–8 августа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]