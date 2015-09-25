Вертолеты Ка-29 Тихоокеанского флота в рамках учений в Приморье поразили корабли условного противника

Пара транспортно-боевых вертолетов Ка-29 морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе учений поразила авиационными ракетами корабли условного противника. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

Экипажи вертолетов на авиационном морском полигоне в Приморье нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по позиции, имитирующей надводные корабли условного противника.

Также летчики совершенствовали технику пилотирования в составе пары.

В ноябре прошлого года на авиабазу морской авиации Тихоокеанского флота Николаевка прибыли шесть обновленных корабельных транспортно-боевых вертолетов Ка-29, которые прошли плановый средний ремонт на ОАО «Кумертауское авиационное производственное предприятие».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]