Крупную базу отдыха снесут на о.Русский (фото)
На Русском острове во Владивостоке снесут незаконно построенную базу отдыха «Парис», которая располагается в одноименной бухте. Сутки проживание здесь стоит 3500 рублей. Под демонтаж попали 58 объектов. Если владелец базы отдыха не очистит территорию от домиков и беседок самостоятельно, их снесут силами городской администрации. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на vlc.ru.
Под снос попали сразу 58 строений базы отдыха. Среди них 16 беседок, столько же металлических контейнеров, 8 летних домиков, два сарая, кафе, торговая палатка, автомобильный прицеп, душевая, два навеса и другие объекты.
Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на newsvl.ru, побережье бухты Парис – довольно популярное место отдыха горожан. На пляже располагается одноименная база отдыха. Для посетителей здесь предлагают двух- и четырехместные домики от 3500 рублей в сутки.
Как пояснили в мэрии, собственника заранее уведомят, чтобы он самостоятельно убрал с территории пляжа все строения. В ином случае объекты принудительно демонтируют специалисты городской администрации. Пока на беседках и домиках не вывесили объявления о сносе. По словам администратора базы отдыха, об этом они ничего не слышали, работают как обычно. Тем не менее, по словам отдыхающих, больше недели назад со въезда на территорию убрали шлагбаум, исчезли и детские водные горки, и батуты. К слову, сами посетители пляжа заметили, что с тех пор с базы отдыха перестали вывозить мусор, который теперь отдыхающие оставляют прямо на побережье.
«Мы живем на Змеинке и сюда часто приезжаем, место нам нравится. Кафе здесь хорошее, туалеты есть. Когда с нас брали по 100 рублей за въезд, здесь чистота и порядок были. Ни водорослей на берегу не было, ни мусора. Стояли бочки специальные для мусора, нам выдавали пакеты, куда мы все собирали, потом вывозили. А сейчас посмотрите – весь пляж захламлен, грязь, трава. Мое мнение – пусть мы и немного заплатим, зато отдыхать будет комфортно, потому что чистых мест у нас почти не осталось», – говорит Екатерина Ивановна.
В городской администрации также отметили, что дальнейшей судьбой пляжа должны заняться ее владельцы. Согласно кадастровой карте, территория находится в частной собственности. При этом она предназначена «для строительства объектов Дальневосточного государственного университета и конференц-центра».
Напомним, ранее сотрудники правоохранительных органов зафиксировали в бухте Парис незаконное взимание платы за доступ к водным объектам и работу без необходимых документов.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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