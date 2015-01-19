"Адмирал" победил "Амур" во Владивостоке
ХК «Адмирал»(Владивосток) на домашней "Фетисов Арене" одержал победу над хабаровским «Амуром» (2:0) в товарищеском матче.
В середине второго периода отличился Василий Стрельцов, а за 11 секунд до окончания игры Иван Мищенко отправил вторую шайбу в пустые ворота хабаровчан.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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