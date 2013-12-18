Жители Владивостока испытывают судьбу перед проходящим поездом
Во Владивостоке люди зачем-то испытывают судьбу, переходя рельсы перед идущим поездом, сообщает "Вести: Приморье".
Несмотря на запрещающий сигнал светофора, пешеходы переходят рельсы всего в нескольких метрах от приблищающегося состава, рискуя, таким образом, получить травмы несоместимые с жизнь.
По словам автора видео, @babkosa этим утром в районе городской ГИБДД, на улице Фонтанной, перед поездом пробежали сразу несколько человек. И судя по всему, в этом районе это происходит ежедневно.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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