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Жители Владивостока испытывают судьбу перед проходящим поездом

Во Владивостоке люди зачем-то испытывают судьбу, переходя рельсы перед идущим поездом, сообщает "Вести: Приморье". 

Несмотря на запрещающий сигнал светофора, пешеходы переходят рельсы всего в нескольких метрах от приблищающегося состава, рискуя, таким образом, получить травмы несоместимые с жизнь. 

По словам автора видео, @babkosa этим утром в районе городской ГИБДД, на улице Фонтанной, перед поездом пробежали сразу несколько человек. И судя по всему, в этом районе это происходит ежедневно. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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