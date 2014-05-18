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Молодая пара пережила настоящий ужас на дороге во Владивостоке

Молодая пара пережила настоящий ужас на дороге во Владивостоке

Фото: VLnews.ru

Во Владивостоке на улице Жигура под колёсами движущейся машины при испытаниях водопровода провалился асфальт: пассажирка автомобиля доставлена в больницу.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на @VLnews.ru, это случилось вечером 3 августа. Молодые люди ехали по улице Жигура. В районе 34 дома под колёсами Fit Shuttle рухнуло дорожное покрытие и машина угодила в образовавшийся котлован. Экипаж малолитражки срочно покинул салон машины. Медики доставили в больницу пассажирку Fit.

По предварительной информации, при испытании водопровода прорвало одну из труб, что привело к обрушению дорожного полотна. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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