Молодая пара пережила настоящий ужас на дороге во Владивостоке

Во Владивостоке на улице Жигура под колёсами движущейся машины при испытаниях водопровода провалился асфальт: пассажирка автомобиля доставлена в больницу.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на @VLnews.ru, это случилось вечером 3 августа. Молодые люди ехали по улице Жигура. В районе 34 дома под колёсами Fit Shuttle рухнуло дорожное покрытие и машина угодила в образовавшийся котлован. Экипаж малолитражки срочно покинул салон машины. Медики доставили в больницу пассажирку Fit.

По предварительной информации, при испытании водопровода прорвало одну из труб, что привело к обрушению дорожного полотна.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]