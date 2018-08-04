В пригороде Владивостока в результате ДТП загорелся Prius
Минувшей ночью в пригороде Владивостока сгорел автомобиль. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vlnews.ru, по предварительной информации, водитель автомобиля Prius в районе Седанки не справился с управлением и врезался в ограждение. В результате столкновения автомобиль загорелся.
В результате происшествия никто не пострадал.
Пожарные потушили возгорание.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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