В пригороде Владивостока в результате ДТП загорелся Prius

Минувшей ночью в пригороде Владивостока сгорел автомобиль. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vlnews.ru, по предварительной информации, водитель автомобиля Prius в районе Седанки не справился с управлением и врезался в ограждение. В результате столкновения автомобиль загорелся.

В результате происшествия никто не пострадал.

Пожарные потушили возгорание.

Публикация от Новости Владивостока и ПК (@vlnews.ru) 3 Авг 2018 в 5:58 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]