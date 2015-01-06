«Адмирал» победил «Амур» во второй раз за два дня

Владивостокский «Адмирал» в товарищеской встрече победил хабаровский «Амур». Матч завершился со счётом 3:1 (3:1, 0:0, 0:0) в пользу «моряков».

«Амур» открыл счёт уже на третьей минуте встречи, реализовав большинство в формате «пять на три». Точным броском отметился Александр Горшков. Однако до окончания стартового периода «Адмирал» трижды поразил ворота соперника. Заброшенные шайбы на свой счёт записали Александр Угольников, Егор Яковлев и Александр Гребенюк.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]