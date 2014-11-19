"Луч" сыграл вничью с "Балтикой" во Владивостоке
Счетом 0:0 завершилась в субботу, 4 августа, встреча приморского футбольного клуба «Луч» и «Балтики» из Калининграда.
Матч самой восточной и самой западной команд ФНЛ состоялся на стадионе «Динамо» во Владивостоке.
Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vl.ru, «Луч» больше владел мячом, старался прессинговать, но до реально опасных моментов дело не доходило. Лишь во втором тайме мяч угодил в штангу.
Следующую игру «Луч» проведет на выезде и 8 августа сыграет против «Нижнего Новгорода».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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