"Луч" сыграл вничью с "Балтикой" во Владивостоке

Счетом 0:0 завершилась в субботу, 4 августа, встреча приморского футбольного клуба «Луч» и «Балтики» из Калининграда.

Матч самой восточной и самой западной команд ФНЛ состоялся на стадионе «Динамо» во Владивостоке.

Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vl.ru, «Луч» больше владел мячом, старался прессинговать, но до реально опасных моментов дело не доходило. Лишь во втором тайме мяч угодил в штангу.

Следующую игру «Луч» проведет на выезде и 8 августа сыграет против «Нижнего Новгорода».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]