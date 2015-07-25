Новости Общество

QR Код этой страницы
Вчера, 20:34
  1

Мощный ливень обрушится на Владивосток

Мощный ливень обрушится на Владивосток

В ближайшие часы на столицу Приморья обрушится сильный ливневый дождь. Осадки будут идти всю ночь и закончатся только утром в воскресенье. За это время может выпасть порядка 30 мм осадков, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт rp5.ru.

.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря