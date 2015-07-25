Мощный ливень обрушится на Владивосток
В ближайшие часы на столицу Приморья обрушится сильный ливневый дождь. Осадки будут идти всю ночь и закончатся только утром в воскресенье. За это время может выпасть порядка 30 мм осадков, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт rp5.ru.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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