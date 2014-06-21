Матч "Луч"-Балтика" вызвал смятение у букмекеров
Матч 4 тура первенства ФНЛ во Владивостоке между приморским "Лучом" и калининградской "Балтикой" вызвал скандальную реакцию букмекерских компании.
На эту игру ни одна российская букмекерская контора не принимала ставки в режиме "лайв". Такого не было уже много лет,сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт http://p1spb.ru.
Подобные случаи обычно имеют место, когда у букмекеров есть подозрения о возможном сговоре. Матч завершился вничью - 0:0. "Балтика" под руководством Валерия Непомнящего не выиграла ни одного матча, обладая сильнейшим составом в ФНЛ
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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