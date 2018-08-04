В пригороде Владивостока пропала молодая женщина

Пропала Крылова Екатерина Николаевна 03.04.1988 года рождения. 3 августа 2018 г в 16-30 Екатерина вышла из дома в районе Угловое-поворот в г.Артеме по ул.1-я Рабочая, ушла на дачу по ул.2-я Рабочая. После этого ее место пребывания неизвестно, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @vlnews.ru.

Была одета в костюм серого цвета( футболка и штаны), очки черного цвета. Кто видел или знает о ее место нахождение, просьба сообщить по тел: 02 или 89502858741, 89841943894.

Помогите,дома ее ждут сын и муж.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]