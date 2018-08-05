Люди чудом выжили в страшном ДТП в Приморье (видео)

Утром 4 августа на федеральной трассе Владивосток-Хабаровск в районе поселка Шмаковка (Кировский район) произошло ДТП с участием седана и большегруза, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на prim.news.

«Cresta залетела под большегруз, люди находившиеся в седане оказались зажаты в салоне», — говорится в сообщении.

Судя по кадрам с места ДТП, легковушка получила катастрофические повреждения, а у грузовика вырвало переднее колесо. На место автоаварии прибыли сотрудники полиции.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]