Во Владивостоке автобус врезался в дерево, есть пострадавшие (фото)
Утром 5 авгутса три человека пострадали в результате столкновения маршрутного автобуса с деревом во Владивостоке, сообщают "Вести:Примореь" со ссылкой на @VLnews.ru.
Водитель 54 маршрута двигался по Народному проспекту с пассажирами. Незадолго до остановки "Военное шоссе" перед маршрутным автобусом затормозило другое транспортное средство. Водитель Daewoo решил уйти от столкновения и выкрутил руль вправо. В результате такого маневра автобус на полном ходу снес дерево.
По счастливой случайности никто из пешеходов не пострадал, но трое пассажиров получили травмы. Прибывшие врачи госпитализировали двух человек, а третья пострадавшая решила самостоятельно поехать в травмпункт.
На место происшествия составлением материалов ДТП занимаются сотрудники ГИБДД
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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