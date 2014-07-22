Штормовое предупреждение "не оправдало" ожиданий

Прогноз выпадения осадков на территории Приморского края оправдался частично, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС. Напомним, что прогнозировалось выпадение до 100 мм осадков за 12 часов и менее.

На данный момент существенных осадков на территории края нет. По состоянию на 09:00 5 августа, максимальное количество выпавших осадков за 12 часов наблюдалось в Артёмовском городском округе - 46 мм, в Партизанском городском округе - 77 мм, в Уссурийском городском округе — 62 мм, в Лазовском муниципальном районе - 62 мм.

Нарушений в электроснабжении нет, аэропорт, ж/д работают в штатном режиме. Происшествий на социально значимых объектах не произошло. Жизнеобеспечение не нарушено.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]