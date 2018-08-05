На трассе А-370 произошло очередное страшное ДТП (видео)
Тяжелое ДТП произошло утром 5 августа на федеральной трассе "Владивосток-Хабаровск" перед Лучегорском, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @dpskontrol_125rus.
Судя по кадрам, легковушка на огромной скорости врезалась в грузовик. В результате чудовищного по силе удара грузовик улетел в кювет, а легковой автомобиль превратился в вскрытую "консервную банку". О судьбе пострадавших в этой автокатастрофе пока не сообщается.
Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что жёсткое ДТП произошло 31 июля на федеральной трассе А-370 "Владивосток-Хабаровск" в районе с. Ляличей, Михайловского района.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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