На трассе А-370 произошло очередное страшное ДТП (видео)

Тяжелое ДТП произошло утром 5 августа на федеральной трассе "Владивосток-Хабаровск" перед Лучегорском, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @dpskontrol_125rus.

Судя по кадрам, легковушка на огромной скорости врезалась в грузовик. В результате чудовищного по силе удара грузовик улетел в кювет, а легковой автомобиль превратился в вскрытую "консервную банку". О судьбе пострадавших в этой автокатастрофе пока не сообщается.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что жёсткое ДТП произошло 31 июля на федеральной трассе А-370 "Владивосток-Хабаровск" в районе с. Ляличей, Михайловского района.

Публикация от Дпс Контроль 125rus (@dpskontrol_125rus) 4 Авг 2018 в 7:56 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]