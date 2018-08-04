Молодая женщина,"поставившая на уши" весь пригород Владивостока, нашлась

30-летняя Екатерина Крылова, котоая пропала тое суток назад, вышла на связь, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на соцсети.

"Катя нашлась. Все ок. Она отписалась. Слава господу. Пока она не хочет говорить. Но все хорошо. Цела. Здорова. И даже смеётся.",- написали люди знакомые с ситуацией.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что молодая женщина пропала по пути на дачу. 5 августа волонтеры и неравнодушные горожане развернули поиски Екатерины Крыловой в районе поворота с гострассы в сторону Артема.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]