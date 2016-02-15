Житель Дальнегорска привлечен к уголовной ответственности за повторную «пьяную» езду
Дознаватель межмуниципального отдела МВД России «Дальнегорский» возбудил уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя за управление автомобилем в состоянии опьянения повторно. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Сотрудники ГИБДД ночью патрулировали улицу, когда заметили в районе Набережной автомобиль «Хонда Эйрвейв». Машина двигалась с выключенными фарами и превышением допустимой скорости.
На требование сотрудников ГАИ об остановке водитель «Хонды» не отреагировал, но полицейские все равно его задержали. По результатам медицинского освидетельствования установлено состояние опьянения у мужчины. Госавтоинспекторы отстранили правонарушителя от управления транспортным средством.
Установлено, что водитель «Хонды Эйрвейв» ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Тогда судом он был признан виновным и назначил наказание в виде 150 часов обязательных работ с лишением права заниматься определённой деятельностью связанной с управлением транспортных средств на 2 года.
Дознавателем межмуниципального отдела МВД России «Дальнегорский» в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).
Фигуранту уголовного дела могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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