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Житель Дальнегорска привлечен к уголовной ответственности за повторную «пьяную» езду

Житель Дальнегорска привлечен к уголовной ответственности за повторную «пьяную» езду

Дознаватель межмуниципального отдела МВД России «Дальнегорский» возбудил уголовное дело в отношении  28-летнего местного жителя за  управление автомобилем в состоянии опьянения повторно. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Сотрудники ГИБДД ночью патрулировали улицу, когда заметили в районе Набережной автомобиль «Хонда Эйрвейв». Машина двигалась с выключенными фарами и превышением допустимой скорости.

На требование сотрудников ГАИ об остановке водитель «Хонды» не отреагировал, но полицейские все равно его задержали. По результатам медицинского освидетельствования установлено состояние опьянения у мужчины. Госавтоинспекторы отстранили правонарушителя от управления транспортным средством.

Установлено, что водитель «Хонды Эйрвейв» ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Тогда судом он был признан виновным и назначил наказание в виде 150 часов обязательных работ с лишением права заниматься определённой деятельностью связанной с управлением транспортных средств на 2 года.

Дознавателем межмуниципального отдела МВД России «Дальнегорский» в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Фигуранту уголовного дела могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до двух  лет.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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