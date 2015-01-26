Во владивостокское СИЗО пытались передать кашу с сюрпризом

При досмотре передачи на имя одного из осужденных сотрудники СИЗО-1 во Владивостоке обнаружили и изъяли пакет с кашей быстрого приготовления, внутри которого были спрятаны гранулы розового цвета. Проведенная экспертиза подтвердила, что обнаруженное вещество имеет наркотическое происхождение. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркотическим – смесью, содержащей производное N-метилэфедрона общей массой более 0,10 грамма.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Теперь фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]