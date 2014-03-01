В Славянке — бум металла. На местном судоремонтном заводе всерьез занялись производством сложных металлоконструкций. Работают для крупных приморских компаний и резидентов территорий опережающего развития.

Переоборудование цехов под металл проходило три года. За это время специалисты СРЗ освоили два мощных станка плазменной резки. Теперь на изготовление металлических деталей уходит несколько минут вместо трех часов ручной работы. В эти минуты рабочие, по сути, сваривают корпус крупного свиноводческого комплекса. Его построят у села Михайловка, на пространствах одноименного ТОРа. Всего судоремонтный завод выполняет заказы для шести приморских предприятий.

Екатерина Шинкаренко: «Еще три года назад этот цех был полностью завален металлоломом. Сегодня здесь работает 40 человек, выполняют огромные заказы. Например, эти арочные перекрытия для храма на главной площади Владивостока. В столицу Приморья отсюда их отвозят каждые три дня».

С тех пор, как на заводе заработал металлический цех, простоя нет.

Руслан Школик, заместитель генерального директора по развитию судостроения и производству металлоконструкций: «Мы приобрели дополнительно сварочное оборудование. У нас сейчас на данный момент порядка 25-ти полуавтоматов своих, а начинали с трех. Газовое оборудование мы приобрели, тоже около сорока комплектов. Расширяется завод».

Расширился и штат. Теперь более ста человек трудятся на производстве. Алексей Островский переквалифицировался за месяц, чтобы найти себя в новом качестве.

Алексей Островский, оператор станка плазменной резки ССРЗ: «Обучился за месяц, смотрел, как люди работают, и все получилось. Мне нравится».

СРЗ, не теряя статуса ремонтного предприятия, впервые за 10 лет возобновляет и строительство новых судов. Скоро со стапелей завода сойдут две баржи для перевозки людей и машин на Камчатке.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]