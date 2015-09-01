Приморские спасатели ликвидировали полосатую угрозу
Утром 4 августа оперативному дежурному Находкинского ПСО МЧС России поступила информация о том, что в селе Владимиро-Александровское под козырьком входа в детскую районную библиотеку имени Баженова Э.Л. обнаружено гнездо шершней.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ДВРПСО, спасатели дежурной смены на месте при внимательном осмотре под козырьком обнаружили большое семейство шершней.
Также при внешнем осмотре библиотеки спасатели обнаружили пятнадцать гнезд других опасных полосатых соседей — ос.
Гнезда насекомых были срезаны и утилизированы. Угроза для людей ликвидирована.
Фото - ФГКУ «ДВРПСО МЧС России».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
01.08.2018 Приморские спасатели ищут утонувшего под Находкой иностранца
-
09.06.2018 Спасатели оказали помощь семейной паре с раненым ребенком, застрявшим в машине на берегу о.Ханка (фото)
-
05.06.2018 В Приморье автомобиль вылетел с трассы, врезался в дорожный знак и перевернулся
-
24.01.2018 В селе Владимиро-Александровское произошел пожар на трансформаторной подстанции
-
20.11.2017 Пропавший приморский рыбак нашелся в Хабаровском крае
-
01.09.2015 Приморские спасатели нашли потерявшихся в лесу детей
Добавить комментарий