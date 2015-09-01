Приморские спасатели ликвидировали полосатую угрозу

Утром 4 августа оперативному дежурному Находкинского ПСО МЧС России поступила информация о том, что в селе Владимиро-Александровское под козырьком входа в детскую районную библиотеку имени Баженова Э.Л. обнаружено гнездо шершней.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ДВРПСО, спасатели дежурной смены на месте при внимательном осмотре под козырьком обнаружили большое семейство шершней.

Также при внешнем осмотре библиотеки спасатели обнаружили пятнадцать гнезд других опасных полосатых соседей — ос.

Гнезда насекомых были срезаны и утилизированы. Угроза для людей ликвидирована.

Фото - ФГКУ «ДВРПСО МЧС России».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]