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Приморские спасатели ликвидировали полосатую угрозу

Приморские спасатели ликвидировали полосатую угрозу

Фото: wreferat.baza-referat.ru

Утром 4 августа оперативному дежурному Находкинского ПСО МЧС России поступила информация о том, что в селе Владимиро-Александровское под козырьком входа в детскую районную библиотеку имени Баженова Э.Л. обнаружено гнездо шершней.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ДВРПСО, спасатели дежурной смены на месте при внимательном осмотре под козырьком обнаружили большое семейство шершней.

Также при внешнем осмотре библиотеки спасатели обнаружили пятнадцать гнезд других опасных полосатых соседей — ос.

Гнезда насекомых были срезаны и утилизированы. Угроза для людей ликвидирована.

Фото - ФГКУ «ДВРПСО МЧС России».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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