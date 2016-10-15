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Управляющая компания оштрафована в Приморье

Управляющая компания оштрафована в Приморье

250 тысяч рублей заплатит учреждение «ЦЖКУ» за неисправные инженерные коммуникации в жилом доме в Яковлевском районе. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По информации государственной жилищной инспекции Приморского края, в селе Яковлевка в ходе проверки соблюдения норм жилищного законодательства выявлено аварийное состояние внутридомовых сетей в доме № 48 по улице Карпатской.

По результатам проведенной проверки установлено, что деятельность организации по управлению многоквартирным домом осуществляется с нарушением Жилищного кодекса. Инспектор вынес предписание об устранении нарушений, материалы дела направлены мировому судье для рассмотрения. По решению суда управляющая компания оштрафована на 250 тысяч рублей.

Всего же в Приморье с начала этого года за нарушения в сфере ЖКХ управляющие компании оштрафованы почти на 5,5 миллиона рублей.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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