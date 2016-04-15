«Вести: Приморье»: Новое судно спущено на воду в Приморье

Новое судно для Камчатки от Ливадийского судостроительного! Грузопассажирская и абсолютно новенькая «Камчатка-1» — это 40 тонн грузов и 25 пассажиров за рейс! На очереди — суда для прибрежного рыболовства. Смотрите репортаж о новинках в программе «Вести: Приморье» в 15.40 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]