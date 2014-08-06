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Полиция ведет проверку по факту ужасного ДТП на трассе Хабаровск—Владивосток

Полиция ведет проверку по факту ужасного ДТП на трассе Хабаровск—Владивосток

Фото: УМВД по ПК

В дежурную часть отдела МВД России по Пожарскому району поступило сообщение о серьезном ДТП в районе 262 км автодороги Хабаровск—Владивосток. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада медиков.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 38-летний водитель «Ниссан Марч» двигался во Владивосток и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с микрогрузовиком «Тойота Тойоэйс».

В результате автоаварии 26-летняя пассажирка «Ниссан Марч» скончалась на месте происшествия. Водитель «Ниссана» и 59-летняя пассажирка «Тойоты» госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка. Назначено проведение ряда экспертиз. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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