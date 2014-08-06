Полиция ведет проверку по факту ужасного ДТП на трассе Хабаровск—Владивосток
В дежурную часть отдела МВД России по Пожарскому району поступило сообщение о серьезном ДТП в районе 262 км автодороги Хабаровск—Владивосток. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада медиков.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 38-летний водитель «Ниссан Марч» двигался во Владивосток и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с микрогрузовиком «Тойота Тойоэйс».
В результате автоаварии 26-летняя пассажирка «Ниссан Марч» скончалась на месте происшествия. Водитель «Ниссана» и 59-летняя пассажирка «Тойоты» госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
По факту ДТП проводится проверка. Назначено проведение ряда экспертиз. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
01.08.2018 Полиция проведет ряд экспертиз, чтобы выяснить причины ДТП с участием шести автомобилей в Приморье
-
12.04.2018 Женщины на «Ленд Крузерах» столкнулись на трассе под Владивостоком (фото)
-
28.08.2017 32-летняя водительница стала виновницей тяжелого ДТП на трассе Владивосток-Уссурийск(фото)
-
04.07.2017 Два человека погибли в лобовом столкновении автомобилей на трассе Владивосток—Хабаровск
-
14.09.2015 15-летняя девочка погибла в результате ДТП в Приморье
-
06.08.2014 В Хасанском районе полиция устанавливает обстоятельства "смертельного" ДТП
Добавить комментарий