В Приморье вспоминают Хасанские события

В Приморье стартовали памятные мероприятия, посвященные Хасанским событиям. 80 лет назад советские войска отстояли сопку Безымянную и Заозерную в сражении с японскими гарнизонами. На месте находится наш корреспондент Максим Каленник, он расскажет о том, как здесь прошел памятный митинг.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]