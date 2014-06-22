В Приморье вспоминают Хасанские события
В Приморье стартовали памятные мероприятия, посвященные Хасанским событиям. 80 лет назад советские войска отстояли сопку Безымянную и Заозерную в сражении с японскими гарнизонами. На месте находится наш корреспондент Максим Каленник, он расскажет о том, как здесь прошел памятный митинг.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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