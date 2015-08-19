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2,5 декадные нормы дождя выпали в Приморье

2,5 декадные нормы дождя выпали в Приморье

В прошедшие выходные в Приморском крае пролились сильные и очень сильные дожди, местами с грозами. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

На 11 метеостанциях отмечался очень сильный дождь (опасное явление, ОЯ): выпало от 50 до 62 мм за 12 часов и менее, на 6 метеостанциях близко к ОЯ: 40–46 мм.

На 28 метеостанциях прошел сильный дождь с количеством от 25 до 38 мм. Общее количество дождя на большей территории края составило 46–106 мм (1,3–2,5 декадные нормы).

Меньше всего дождей выпало на севере края, от 1 до 24 мм. Ухудшение погоды было обусловлено активными фронтальными разделами, сместившимися с районов Монголии на Приморский край через северо-восточные провинции Китая.

Дожди начались в ночь на субботу и наиболее интенсивные прошли в районах, прилегающих к озеру Ханка.

Днем в субботу зона дождей переместилась к югу, а на севере вообще прекратились.

Самые обильные дожди пришлись на западные и юг центральных районов. В ночь на воскресенье зона дождей сместилась еще южнее, местами остались очень сильные дожди.

Днем в воскресенье во многих районах прояснило, местами небольшие и умеренные дожди сохранялись в южной половине края.

Прошедшие осадки вызвали подъем воды на реках на 0,5–1,8 м. Отмечается выход воды на пойму реки Партизанская, остальные реки в берегах, опасных гидрологических явлений не наблюдается. В ближайшие двое суток подъем воды продолжится.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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