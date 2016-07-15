В Приморье расширят дорогу в районе автостанции Шкотово

Работы по расширению дорожного покрытия в районе автостанции Шкотово завершаются. После ремонта пробки по трассе Владивосток–Находка–Порт Восточный сократятся. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

На данный момент заасфальтированы существующие обочины, расширена проезжая часть – эти меры позволят сделать движение на участке более комфортным. На участке будет удобно парковаться и объезжать поворачивающий на автостанцию междугородний транспорт. Работы завершат в середине августа.

Так же в крае продолжают ремонт популярных трасс на юге. Ямочный ремонт идет на дорогах Владивосток–Находка–Порт Восточный и Шкотово–Партизанск, выполнены работы на подъезде к бухтам Лазурная и Муравьиная, в районе поселка Кневичи.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]