Новости Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:07
  1

В Приморье расширят дорогу в районе автостанции Шкотово

В Приморье расширят дорогу в районе автостанции Шкотово

Фото: Администрация ПК

Работы по расширению дорожного покрытия в районе автостанции Шкотово завершаются. После ремонта пробки по трассе Владивосток–Находка–Порт Восточный сократятся. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

На данный момент заасфальтированы существующие обочины, расширена проезжая часть – эти меры позволят сделать движение на участке более комфортным. На участке будет удобно парковаться и объезжать поворачивающий на автостанцию междугородний транспорт. Работы завершат в середине августа.

Так же в крае продолжают ремонт популярных трасс на юге. Ямочный ремонт идет на дорогах Владивосток–Находка–Порт Восточный и Шкотово–Партизанск, выполнены работы на подъезде к бухтам Лазурная и Муравьиная, в районе поселка Кневичи.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря