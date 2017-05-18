Ученые раскрыли тайну Бермудского треугольника

Ученые британского Университета Саутгемптона, проведя эксперимент в лабораторных условиях, выяснили причину исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Морские вести России».

Согласно выводам ученых, причиной исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике могут быть «волны-убийцы» высотой в 100 футов (около 30 метров), пишет The Sun со ссылкой на документальный фильм под названием «Загадка Бермудского треугольника», в котором показано, как при помощи моделирования ученые воспроизвели эффект «монструозных волн».

Это природное явление длится всего несколько минут. Впервые его заметили с помощью спутников в 1997 году у побережья Южной Африки. Некоторые из волн достигали 30-метровой высоты.

Исследователи провели эксперимент с моделью корабля «Циплоп» – огромного судна, на борту которого находилось 300 пассажиров, пропавшего в треугольнике в 1918 году. Она быстро ушла под воду из-за кривизны борта и плоского дна.

Исследователь Земли и океанов Саймон Боксолл отметил, что в этой «печально известной области» Атлантического океана случаются столкновения трех мощных штормов, которые движутся в разные стороны, создавая тем самым «идеальные условия» для новых «волн-убийц». По словам ученого, подобная волна могла бы рассечь судно, подобное «Циклопу», надвое. Он отметил, что оно затонуло бы за две-три минуты. «Чем больше судно, тем больше ущерб», – добавил эксперт.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]