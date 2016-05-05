Воображаемый мир помогает маленькому приморцу не падать духом и бороться с тяжелым недугом. Сережа Казук из поселка Кавалерово страдает ДЦП и рассчитывать может только на бабушку. Сегодня он нуждается и в вашей поддержке. Чтобы мальчик крепко встал на ноги, достаточно отправить сообщение со словом «Дети» на номер 5542, его стоимость 75 рублей. Перечислить средства можно и через сайт русфонд.ру.

Общение с Сережей переносит нас в воображаемый космический мир. На его далекой планете все не как у людей. Там инопланетяне напоминают неуклюжих роботов, а чтобы передвигаться по поверхности, они надевают специальную обувь на пружинках. Иначе нельзя — сила тяготения слишком мала, того и гляди унесет в открытый космос!

- Я вообще-то прилетел сюда с другой планеты. А на земле меня подобрала бабушка и починила уже как смогла.

По-детски светлые истории, как звезды рождаются. Они помогают двигаться вперед и бороться. ДЦП у Сережи определили в раннем возрасте. Бабушка, заподозрив неладное, настояла на обследовании. С тех пор она одна занимается лечением и воспитанием внука. Родители Сережи точно забыли о своих обязанностях.

Евгения Мишина, бабушка Сережи: «Раньше я очень сильно плакала и все время молилась. А сейчас у меня появилась надежда».

Сережа родился семимесячным, весом полтора килограмма. Его долго выхаживали в кувезе, лечили от пневмонии. По мнению близких, во многом виноват его отец. Еще до рождения сына он часто устраивал скандалы, распускал руки, затем вовсе ушел из семьи. Материальную поддержку сейчас не оказывает, а ведь пенсия у бабушки 8 тысяч рублей.

Евгения Мишина, бабушка Сережи: «Я очень рассчитываю на помощь неравнодушных людей. Сережка будит хорошо ходить, я верю и врачи верят. И сам он верит!»

Поверить в успех помогли неравнодушные приморцы. Благодаря их отзывчивости Сережа прошел реабилитацию в московской клинике. Прогресс очевиден. Теперь он подолгу гуляет, пытается все делать сам. Но чтобы Сережа Казук крепко встал на ноги, нужен новый курс терапии. Его стоимость — 200 тысяч рублей. Помочь приморскому мальчику мы можем все вместе, отправив смс со словом «Дети» на номер 5542, стоимость одного сообщения — 75 рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]