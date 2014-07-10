В Уссурийске мужчина осужден за попытку дать взятку за своего пьяного сына-водителя
Уссурийский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, 1975 г.р., который признан виновным в покушении на дачу взятки. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
По версии следствия, преступление совершено в апреле 2018 года. Инспектор дорожно-патрульной службы ОМВД России по г. Уссурийску остановил автомобиль «Subaru XV», которым управлял несовершеннолетний сын фигуранта. При этом у водителя были обнаружены признаки алкогольного опьянения.
Не желая, чтобы по факту управления транспортным средством в состоянии опьянения лицом, не имеющим права управления, был составлен протокол, отец несовершеннолетнего решил дать взятку инспектору.
Так, за 50 тыс. рублей он попросил должностное лицо не принимать меры в связи с выявленным нарушением. Однако его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления коррупционной направленности, суд назначил ему за содеянное (с учетом совокупности смягчающих обстоятельств) наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, со штрафом в размере 1 млн рублей.
В целях исполнения приговора в части выплаты назначенного наказания в виде штрафа на имущество фигуранта наложен арест.
Приговор в настоящее время в законную силу не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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