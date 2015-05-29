Новый скважинный водозабор построят в Пожарском районе Приморья

Разработана проектно-сметная документация подземного водозабора для снабжения водой сел Губерово и Новостройка Пожарского района.

Как рассказали в администрации Пожарского района, уже заключен контракт на разработку проекта планировки и межевания территории, оформляются земельные участки. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Строительство скважинного водозабора будет вестись в два этапа в 2019— 2020 годах в рамках краевой программы «Чистая Вода». Стоимость проектных и подготовительных работ составила более 7 миллионов рублей, а сооружение водовода оценено в почти 72 миллиона рублей, из которых 80% финансирует краевой бюджет.

По словам главы администрации Пожарского района Станислава Филатова, строительство нового водозабора назрела давно. В прошлую зиму из-за низкого уровня воды в реке Уссури и промерзания водопровода в селах Губерово и Новостройка с населением более двух тысяч человек сложилась чрезвычайная ситуация.

«Тогда ремонтные бригады прочистили водоприемный колодец и нарастили трубу для забора воды с большей глубины, благодаря чему водоснабжение населенных пунктов возобновили. Однако понятно, что нужно более серьезное решение этого вопроса – строительство нового водозабора, которое мы реализуем в рамках краевой программы», – пояснил глава района.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]