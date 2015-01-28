Во Владивостоке вынесен лжеэлектрику
Приговором Фрунзенского районного суда г. Владивостока местный житель осужден за совершение преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).
Как установлено в судебном заседании, фигурант придумал преступную схему хищения денежных средств доверчивых граждан.
Так, представляясь работником ПАО «ДЭК», он предлагал хозяевам квартир заменить электросчётчик. Введенные в заблуждение потерпевшие передавали фигуранту деньги, необходимые ему якобы для приобретения прибора.
Полученные деньги злоумышленник присваивал себе. Действуя по указанной схеме, ему удалось обмануть двух потерпевших, похитив около 8 тыс. рублей.
Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему за содеянное (с учетом характеризующего материала и наличия непогашенных судимостей за преступления имущественного характера) наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Гражданские иски потерпевших удовлетворены, с подсудимого взыскан причиненный ущерб.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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