Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:28
  0

Во Владивостоке вынесен лжеэлектрику

Во Владивостоке вынесен лжеэлектрику

Фото: Арсеньев

Приговором Фрунзенского районного суда г. Владивостока местный житель осужден за совершение преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Как установлено в судебном заседании, фигурант придумал преступную схему хищения денежных средств доверчивых граждан.

Так, представляясь работником ПАО «ДЭК», он предлагал хозяевам квартир заменить электросчётчик. Введенные в заблуждение потерпевшие передавали фигуранту деньги, необходимые ему якобы для приобретения прибора.

Полученные деньги злоумышленник присваивал себе. Действуя по указанной схеме, ему удалось обмануть двух потерпевших, похитив около 8 тыс. рублей.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему за содеянное (с учетом характеризующего материала и наличия непогашенных судимостей за преступления имущественного характера) наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Гражданские иски потерпевших удовлетворены, с подсудимого взыскан причиненный ущерб.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря