Анонс на 7 августа
7 августа во Владивосток в 7.00 прибудет гигантский круизный лайнер Splendida.(подробности)
7-10 августа г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). 25-ые Молодежные спортивные игры стран бассейна Японского моря. 7-9 августа баскетбол (юноши), 9-10 августа дзюдо (девушки).
7 августа — День Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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