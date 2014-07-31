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Анонс на 7 августа

7 августа во Владивосток в 7.00 прибудет гигантский круизный лайнер Splendida.(подробности)

7-10 августа г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). 25-ые Молодежные спортивные игры стран бассейна Японского моря. 7-9 августа баскетбол (юноши), 9-10 августа дзюдо (девушки).

7 августа — День Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны России.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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