За неделю сотрудники ГАИ выявили 223 нетрезвых водителя в Приморье

С начала года сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 3501 водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 2876 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. 669 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители привлечены к уголовной ответственности.

За прошедшую неделю в регионе выявлены и отстранены от управления транспортными средствами 223 нетрезвых водителя. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В двух случаях пьяная бравада спровоцировала дорожно-транспортные происшествия, в результате которых пострадали 6 человек. В случаях, когда водители отказались от прохождения медицинского освидетельствования, погибли 2 и пострадали 4 человека.

02 августа 40-летний водитель автомобиля ВАЗ 2121 не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием в озеро. В результате автоаварии 55-летний пассажир Нивы не смог выбраться из затопленного салона автомобиля и погиб. Водитель от прохождения медосвидетельствования отказался. В отношении нарушителя составлен административный материал по части 2 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем ТС, не имеющим права управления ТС либо лишенным права управления ТС законного требования уполномоченного должностного лица о прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

03 августа в Артеме 38-летний водитель Мазда Титан, осуществляя обгон, столкнулся с движущимся в попутном направлении транспортным средством Ниссан Х-Треил, после чего совершил опрокидывание. В результате ДТП пассажир Мазды Титан получил травмы, не совместимые с жизнью. Водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался, в отношении него составлен материал по ч. 1. ст. 12.26 КоАП РФ, предусматривающей административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет.

05 августа в селе Михайловка водитель мотоцикла Хонда, находясь в состоянии опьянения, не уступил дорогу автомобилю Тойота Приус, пользующемуся преимуществом в движении на перекрестке, в результате чего произошло столкновение. Мотоциклист получил тяжелые травмы ног. В отношении него составлен материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящемся в состоянии опьянения и не имеющим права управления ТС, либо лишенным права управления ТС), что предусматривает административный арест на срок от 10 до 15 суток.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]