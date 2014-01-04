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Во Владивостоке на улице Жигура под движущейся машиной «взорвался» асфальт. Видеорепортаж Марии Ежевской

Взрыв под колесами автомобиля. Во Владивостоке на улице Жигура под движущейся машиной при испытаниях водопровода провалился асфальт. Есть пострадавшие. Подробности — в следующем репортаже.

Мария Ежевская, корреспондент: «Не прошел гидравлические испытания. Участок водопровода на улице Жигура не выдержал проверку на прочность. Порыв произошел прямо на проезжей части. Асфальт, земля, камни разлетелись на несколько метров».

И ушла земля из-под колес проезжающей машины. От удара в автомобиле сработали подушки безопасности. Пассажирка «Хонды Фит» доставлена на скорой в больницу.

Всё произошло на глазах сотрудников близлежащей стоянки. Говорят, хорошо, был поздний час, на парковке никого не было.

- Было 10 минут 11-го вечера, произошел порыв. Вот так здесь машина стояла.

Каких размеров летели камни, показывает владелец побитого автомобиля. Трещина на лобовом стекле, вмятины и царапины — последствия аварии.

Сергей Садовников, владелец побитой машины: «Утром пришел, говорят, взрыв был, подошел, посмотрел, здесь всё в камнях, глине. Смотрю, вот булыжник лежит. И в городскую звонил, и в горотдел, и страховщику — все говорят: «Что мы сделаем...»

Добиваться компенсации ущерба владельцы автомобилей планируют через суд. Коммунальщики же оперативно устранили аварию. О происшествии на Жигура сейчас напоминает лишь засыпанный котлован.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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