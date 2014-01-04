Взрыв под колесами автомобиля. Во Владивостоке на улице Жигура под движущейся машиной при испытаниях водопровода провалился асфальт. Есть пострадавшие. Подробности — в следующем репортаже.

Мария Ежевская, корреспондент: «Не прошел гидравлические испытания. Участок водопровода на улице Жигура не выдержал проверку на прочность. Порыв произошел прямо на проезжей части. Асфальт, земля, камни разлетелись на несколько метров».

И ушла земля из-под колес проезжающей машины. От удара в автомобиле сработали подушки безопасности. Пассажирка «Хонды Фит» доставлена на скорой в больницу.

Всё произошло на глазах сотрудников близлежащей стоянки. Говорят, хорошо, был поздний час, на парковке никого не было.

- Было 10 минут 11-го вечера, произошел порыв. Вот так здесь машина стояла.

Каких размеров летели камни, показывает владелец побитого автомобиля. Трещина на лобовом стекле, вмятины и царапины — последствия аварии.

Сергей Садовников, владелец побитой машины: «Утром пришел, говорят, взрыв был, подошел, посмотрел, здесь всё в камнях, глине. Смотрю, вот булыжник лежит. И в городскую звонил, и в горотдел, и страховщику — все говорят: «Что мы сделаем...»

Добиваться компенсации ущерба владельцы автомобилей планируют через суд. Коммунальщики же оперативно устранили аварию. О происшествии на Жигура сейчас напоминает лишь засыпанный котлован.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]