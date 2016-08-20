Перед матчем «Луч»—«Балтика» в сети обсуждают расстояние «от западных ворот «Арены Калининград» до восточных ворот стадиона «Динамо». Это 7.356 километров. Владивосток для калининградцев — город действительно самый дальний и негостеприимный по статистике встреч. Три победы приморцев и восемь ничьих.

Внимание, «Луч»! Самые длинные очереди — на стадион. Самые преданные болельщики. У них и плащи, и зонты в цветах команды, за редким зеленым исключением.

Песни чемпионата мира и особое настроение у трибун. Для «Луча» мелодия северной — самая приятная.

Крепыши-балтийцы то и дело проверяют ворота Александра Котлярова. Голкипер еще и команды отдает громче главного тренера, он в статусе капитана приморцев. И выполняет работу защитников, останавливая контратаку лоб в лоб.

Собственно, этот матч и сделали капитаны: едва ли не все острые моменты «Балтики» создал Алан Касаев, больше напоминающий борца. А с Котляровым, кстати, коренным приморцем, поспорить в активности мог разве что Давид Дзахов. Ударом через себя…

Он явно порадовал болельщиков. Василий Шубин помечтал даже.

Василий Шубин, болельщик: «Вот попадет «Луч» в Лигу чемпионов, приедут к нам «Реал Мадрид» или «Барселона». Это будет отлично!»

И так картинка для глаза приятная. Вот сметает игроков мини-цунами: белый, желтый, снова бело-синий. Судья в красном — не отдыхает на бровке. Дождь подзадоривает всех, но сбивает прицел. А на южной трибуне уже и глава региона следит за игрой.

0:0 в итоге. Владивосток не покорился, Балтика не сдалась. А «Луч» в очередном туре первенства России перемещается на Волгу-матушку. 8 августа там встреча с командой «Нижний Новгород».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]